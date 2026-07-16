TV Azteca no renovará contrato de Pedro Sola

El presentador de Ventaneando ha sido muy criticado por presunta apología del maltrato animal…

Pedro Sola está en la cuerda floja de TV Azteca por «bromas» sobre maltrato animal. Su permanencia en el programa de espectáculos Ventaneando pende de un hilo, de acuerdo con fuentes.

Tras declarar al aire sus deseos de env3n3nar perros en lugares pet-friendly, el conductor enfrenta una tormenta que incluye denuncias penales de ONGs animalistas y una masiva desbandada de patrocinadores como Panditas y Trident.

Según reportes de la prensa, altos ejecutivos de TV Azteca, preocupados por el daño a la imagen de la televisora, habrían decidido no renovar su contrato, que vence en diciembre de 2026, e incluso considerar su salida anticipada si el escándalo no cede.

Mientras tanto, Pati Chapoy, intocable por ser socia, ya ve cómo la empresa baraja opciones para suplir el histórico programa ante la crisis.

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