‘La Chica Dorada’ acalla rumores: Veranea en Europa con sus hijos en medio de tormenta legal

Paulina Rubio ha decidido responder a las polémicas familiares con postales de amor filial. Tras meses de silencio y una intensa batalla legal en Miami contra su exmarido, Nicolás Vallejo-Nájera «Colate» —quien llegó a asegurar que la relación entre la cantante y su primogénito estaba rota—, la estrella mexicana demostró todo lo contrario al compartir los íntimos festejos de su reciente cumpleaños número 55 junto a sus hijos.

Acompañada por sus dos grandes motores, Andrea Nicolás y Eros, la artista disfrutó de una escapada europea por París que incluyó celebrar su cumpleaños con las mejores compañías como ella misma aseguró, desayunos consentidos y paseos frente al Institut de France.

La Chica Dorada también compartió fotos que capturan el fuerte lazo entre sus hijos, disipando cualquier tensión familiar.

También publicó un pícnic a la orilla del Sena: Un momento espontáneo donde se ve a la cantante en su faceta más maternal, cuidando con humor a su hijo menor: «No te me vayas a caer, échate pa’ atrás».

Además de presumir su espectacular silueta mientras se ejercitaba durante el viaje, Paulina aprovechó el verano para rendir un emotivo tributo a sus padres fallecidos, Susana Dosamantes y Enrique Rubio, asegurando que, pese a las batallas en los tribunales, hoy se encuentra en la mejor compañía posible.