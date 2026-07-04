Angélica María regresa a las telenovelas

La primera actriz actuará en la más reciente producción de Rosy Ocampo…

Angélica María regresa formalmente a las telenovelas de TelevisaUnivision tras 13 años de ausencia (su último melodrama fue Qué bonito amor en 2013). Lo hará en ‘Corazón de Marruecos’, la nueva producción de Rosy Ocampo, donde compartirá créditos con África Zavala, José Ron y Claudia Álvarez.

El personaje y el guiño al pasado

La mamá de Angélica Vale interpretará a ‘Ornela Donatti’, un papel diseñado como homenaje a la icónica telenovela de 1971 Muchacha Italiana Viene a Casarse, la cual protagonizó y marcó su carrera.

El guiño es directo: su nuevo personaje comparte el apellido de aquella mítica protagonista, Valeria Donatti.

Este proyecto marca también el reencuentro profesional entre Angélica María y la productora Rosy Ocampo, quienes ya habían cosechado grandes éxitos juntos en el pasado con producciones como La fea más bella y Amor sin maquillaje.