Meta se independiza de Ray-Ban y lanza sus nuevos lentes inteligentes junto a Kylie Jenner

En un giro estratégico dentro del mercado de la tecnología vestible, Meta ha presentado su nueva línea propia de gafas inteligentes, dejando atrás el icónico sello de Ray-Ban que impulsó sus generaciones anteriores. Para liderar este relanzamiento masivo, la compañía tecnológica se ha aliado con la empresaria y figura de redes sociales Kylie Jenner, presentando una edición especial llamada «Starfire».

Esta colaboración marca el debut de la menor del clan Kardashian-Jenner en el sector del hardware tecnológico. El modelo Meta Starfire Kylie Edition, con un precio de 399 dólares, destaca por una silueta de diseño ovalado y estrecho que emula el estilo personal de la celebridad.

Como detalles exclusivos orientados a su audiencia, los lentes incorporan una pequeña gema en la esquina del lente derecho que imita los destellos de los flashes de los paparazis, un estuche de carga con espejo integrado y una almohadilla metálica para la nariz diseñada para limpiarse fácilmente del maquillaje. Además, la Inteligencia Artificial del dispositivo puede configurarse para responder con la voz real de la propia Jenner.

Junto al modelo premium de la empresaria, Meta y el gigante óptico EssilorLuxottica (que sigue a cargo de la manufactura y distribución) introdujeron los modelos Adventurer, de corte rectangular clásico, y Fury, de montura más robusta, ambos con un precio inicial de 299 dólares.

A nivel técnico, toda la nueva gama mantiene la plataforma de hardware de la firma: cámara de 12 megapíxeles con capacidad para grabar video en resolución 3K, un sistema de cinco micrófonos y parlantes abiertos integrados en las patillas. No obstante, son los primeros dispositivos en salir al mercado equipados de fábrica con la actualización «Muse Spark» de Meta AI, que promete mayor fluidez en la traducción en tiempo real, reconocimiento visual del entorno y asistencia de navegación peatonal por audio.

La nueva línea ya se encuentra disponible en preventa en mercados seleccionados a través de las plataformas oficiales de Meta y distribuidores autorizados.