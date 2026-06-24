Requisitos para viajar con mascotas en avión: guía completa

Planificar un viaje aéreo con tu compañero peludo requiere conocer los requisitos para viajar con mascotas en avión que establecen tanto las aerolíneas como las autoridades sanitarias. Desde certificados veterinarios hasta transportadoras homologadas, cada detalle es fundamental para garantizar un trayecto seguro y sin contratiempos para tu perro o gato.

Antes de abordar un vuelo dentro o fuera del país con tu mascota, es fundamental entender que existen dos bloques de requisitos: los que piden las aerolíneas y los que exige el país de destino. Si estás organizando tus próximas vacaciones y buscas opciones completas, puedes explorar paquetes de viajes que se adapten a tu presupuesto y necesidades.

Documentación esencial para viajar con mascotas

La documentación para mascotas es el requisito más crítico para viajar en avión. Debes reunir varios documentos con semanas de anticipación para evitar rechazos en el aeropuerto o problemas al ingresar a tu destino.

Para vuelos nacionales, las aerolíneas generalmente solicitan:

Cartilla de vacunación vigente con la vacuna antirrábica incluida

Certificado médico emitido por un veterinario con cédula profesional, con vigencia máxima de 5 días antes del vuelo

Microchip de identificación (obligatorio en algunos destinos)

Formato de transporte de mascota firmado en el aeropuerto

Los vuelos nacionales generalmente tienen requisitos menos estrictos que los internacionales. Usualmente basta con presentar la cartilla de vacunación vigente y el certificado de salud reciente. Los vuelos internacionales exigen documentación más compleja como certificados veterinarios internacionales, permisos de importación del país de destino y, en algunos casos, períodos de cuarentena.

Requisitos internacionales según destino

Viajes a Estados Unidos

Las autoridades del CDC han establecido requisitos adicionales desde agosto de 2024 para todos los perros, incluyendo un formulario oficial que debe completarse días antes del viaje. Los perros procedentes de países con alto riesgo de rabia necesitan tener al menos 16 semanas de edad y vacunación antirrábica vigente.

El microchip y certificado de implantación son requeridos para ingresar a Estados Unidos. Tu mascota debe tener al menos 6 meses de edad y contar con un microchip que pueda ser leído por un escáner universal.

Viajes a Centroamérica y Sudamérica

El certificado zoosanitario internacional es obligatorio para destinos como Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Se tramita ante SAGARPA/SENASICA.

Viajes a Europa

Para destinos en la Unión Europea, se requiere el Certificado Veterinario Internacional que ampara la salida del animal y su ingreso al país europeo, cumpliendo con las garantías sanitarias específicas de cada nación.

Opciones de transporte: cabina vs bodega

El transporte de animales en avión puede realizarse de dos formas: en cabina o en bodega. La opción depende principalmente del peso y tamaño de tu mascota, así como de las políticas de cada aerolínea.

Transporte en cabina

La mayoría de aerolíneas permiten animales en cabina si el peso conjunto de la mascota y el transportín no supera los 8-10 kg. El transportín debe caber debajo del asiento delantero, por lo que las medidas máximas suelen ser de 45x35x20 cm, aunque esto varía según la aerolínea.

Durante el vuelo, tu mascota debe permanecer dentro del contenedor en todo momento. Solo se permite una mascota por pasajero y existe un límite de animales por vuelo, usualmente entre 2 y 5 según la aerolínea.

Transporte en bodega

El peso en aviones de un pasillo puede ser hasta 32 kg (mascota + contenedor) para vuelos de hasta 4 horas y hasta 23 kg para vuelos de 4 a 5 horas. En aviones de dos pasillos, el límite es hasta 45 kg (mascota + contenedor).

El contenedor debe ser rígido, limpio, impermeable, bien ventilado, sin ruedas y libre de objetos que puedan lastimar a tu mascota.

Fuente: Magnific

Preparación previa al vuelo

Consulta veterinaria

Antes de comprar un pasaje aéreo, lleva a tu mascota al veterinario para hacerle un chequeo y saber si es buen candidato para viajar en avión. Algunos animales tienen problemas con los viajes debido a enfermedades, lesiones, su edad o su temperamento.

Acostumbrar a la transportadora

Comienza este proceso al menos 2-3 semanas antes del viaje. Deja el transportín abierto en casa con una manta cómoda dentro, coloca premios y comida dentro para crear asociaciones positivas. Gradualmente cierra la puerta por períodos cortos hasta que tu mascota se sienta cómoda estando encerrada.

Alimentación e hidratación

No alimentes a tu mascota 4-6 horas antes del vuelo para evitar mareos y vómitos. Sin embargo, sí debe tener acceso a agua hasta pocas horas antes de partir.

Restricciones importantes

Razas braquicéfalas

Por seguridad de las mascotas, no se recomiendan los viajes en avión para las razas braquicéfalas, ya que por su fisionomía son susceptibles a presentar afectaciones durante el vuelo. Esto incluye bulldogs, pugs, persas y razas similares.

Sedación

De acuerdo a lo recomendado por la Asociación Americana de Medicina Veterinaria, no se aceptan mascotas que hayan sido sedadas o tranquilizadas. Las mascotas a las que se les haya suministrado sedantes o tranquilizantes están en riesgo más alto de presentar problemas respiratorios y cardiovasculares a gran altitud.

Costos y reservaciones

El transporte en cabina suele tener un costo que va desde los $900 hasta los $1,500 MXN por trayecto, dependiendo la aerolínea que elijas. Es importante reservar con anticipación, ya que el número de mascotas permitidas por vuelo es limitado.

El precio para viaje en bodega puede superar los $2,000 MXN, dependiendo del peso total (mascota + transportadora) y las dimensiones del contenedor.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tiempo antes debo llegar al aeropuerto si viajo con mascota?

Debes presentarte en los mostradores al menos dos horas antes en vuelos nacionales y tres en vuelos internacionales, para verificar el cumplimiento de los requisitos para viajar con mascotas en avión. El personal de seguridad puede requerir inspección adicional de tu mascota y su contenedor.

¿Qué documentos debo llevar el día del vuelo?

Además de los documentos originales de tu mascota, lleva copias de todos los certificados, registros médicos e información de contacto de tu veterinario. Asegúrate de que el contenedor tenga etiquetas con tus datos de contacto y la identificación de tu mascota.

¿Todas las mascotas pueden viajar en avión?

No todas las mascotas son aptas para volar. Tu mascota debe estar en buen estado de salud, tener un temperamento tranquilo y estar acostumbrada a espacios cerrados. También es importante revisar las condiciones por raza, edad y peso que cada aerolínea establece.

Fuente: Magnific

Preparar a tu compañero peludo para un vuelo requiere planificación anticipada y atención meticulosa a cada detalle. Desde verificar las políticas específicas de tu aerolínea hasta reunir toda la documentación sanitaria necesaria, cada paso contribuye a garantizar una experiencia positiva para ambos.

Conocer y cumplir con los requisitos para viajar con mascotas en avión te permitirá disfrutar de tus vacaciones con la tranquilidad de que tu mascota viaja segura, cómoda y conforme a todas las regulaciones vigentes.