Shakira estrena la versión en español de ‘Dai Dai’

Shakira ha lanzado oficialmente la versión en español de “Dai Dai”, el himno de esta cita mundialista. El estreno se realizó en exclusiva durante la cobertura en directo del encuentro de fase de grupos entre la Selección Colombia y la República Democrática del Congo, que se disputó en el Estadio Guadalajara.

Esta esperada adaptación en español se convierte en la tercera edición oficial de “Dai Dai”. El tema original, interpretado en inglés por Shakira junto al nigeriano Burna Boy, ya se ha consolidado como uno de los mayores éxitos del torneo al superar las 218 millones de reproducciones en YouTube.

A este éxito se sumó el pasado 12 de junio un remix internacional en colaboración con la banda británica Clean Bandit.

Con este nuevo lanzamiento, impulsado por la alta demanda del público hispanohablante, Shakira consolida su histórico legado en la Copa Mundial de la FIFA. La nueva versión sigue los pasos de «Waka Waka» (Sudáfrica 2010) y «La La La» (Brasil 2014), reafirmando la estrecha relación de la cantante colombiana con los grandes himnos del fútbol global.