Aylín Mujica atraviesa la mayor tragedia de su vida: Fallece su hijo mayor a los 32 años

La actriz estaba en Colombia cuando presenció el sucesso por videollamada…

La actriz cubana Aylín Mujica enfrenta un devastador duelo tras el repentino fallecimiento de su hijo mayor, Mauro Menéndez, de 32 años. La tragedia ocurrió mientras la artista se encontraba en Colombia grabando el programa Top Chef (Telemundo).

Según reportes, el joven DJ y músico se recuperaba de un cuadro de neumonía cuando sufrió un primer infarto durante una sesión de entrenamiento en Barbados. Mujica llegó a presenciar los angustiantes momentos previos a su atención médica de emergencia a través de una videollamada antes de que la comunicación fuera interrumpida. Aunque sobrevivió al primer episodio, un segundo infarto acabó con su vida horas después.

Tras recibir la devastadora noticia, la actriz y el padre del joven, el músico Osamu Menéndez, expresaron su dolor en redes sociales.

«Su ausencia deja un vacío imposible de describir. Te llevo conmigo, hijo mío, en cada respiro», dedicó Mujica en sus perfiles oficiales, donde ha recibido una ola de solidaridad y condolencias por parte de la comunidad artística y sus seguidores.