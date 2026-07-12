Galilea Montijo rompe en llanto al revelar el doloroso motivo por el que su hijo Mateo se fue de su casa

En una de las emisiones más emotivas y honestas del programa ‘Netas Divinas’, Galilea Montijo conmovió a la audiencia hasta las lágrimas al abrir su corazón sobre uno de los episodios más difíciles de su vida personal: el día en que su hijo Mateo, con apenas 11 años, decidió dejar su hogar para mudarse con su padre, el empresario Fernando Reina Iglesias.

«Me sentí muerta en vida»: La dura revelación de Galilea

La presentadora mexicana describió que enfrentar la decisión de su hijo fue un golpe devastador que la partió «por la mitad». Aunque aclaró que la mudanza nunca fue el resultado de un conflicto familiar o una pelea con ella, admitió que el proceso la hizo cuestionarse profundamente como madre.

«Me dijo: ‘Mamá, me quiero ir a vivir con mi papá’… yo me sentí muerta en vida», confesó Galilea, señalando que tuvo que recurrir a ayuda profesional para poder asimilar el fuerte impacto del llamado «síndrome del nido vacío».

La terapia que le salvó la perspectiva

Montijo reveló que fue su psicóloga quien le ayudó a entender la situación sin sentirla como un rechazo personal. La terapeuta le explicó que, al ser Galilea una figura pública tan querida y reconocida con la que todos se toman fotos, Mateo sentía la necesidad de vivir la otra parte de la realidad junto a su padre en Acapulco.

A pesar de que Galilea y Fernando Reina mantienen una excelente relación de copaternidad desde su divorcio amigável en 2023, la tapatía confesó que el dolor sigue latente:

«Sí, todavía me duele muchísimo», concluyó, dejando claro que amar a un hijo también implica el enorme sacrificio de respetar su libertad y sus propias necesidades.