Ernesto Laguardia es el primer habitante confirmado de ‘La Casa de los Famosos México 2026’

El querido actor y conductor es el primer destape oficial de la cuarta temporada…

¡El misterio terminó! Durante una transmisión en vivo, Galilea Montijo puso fin a las especulaciones y confirmó que el icónico actor y conductor Ernesto Laguardia es el primer habitante oficial de La Casa de los Famosos México 2026.

Con una impecable trayectoria de más de 40 años en la televisión y el teatro, el recordado protagonista de melodramas como Quinceañera confesó que este proyecto representa un paso audaz e inédito en su carrera.

Laguardia se mostró conmovido y entusiasmado por este reto de aislamiento total, asegurando que su principal objetivo es conectar con las nuevas audiencias y mostrar su lado más humano, sin filtros, las 24 horas del día.

Este esperado destape marca el inicio de la cuenta regresiva para la cuarta temporada del exitoso reality show, cuya gran gala de inauguración está programada para el domingo 26 de julio, donde cerca de 15 celebridades competirán por el cariño del público.