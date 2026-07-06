Tras la dura eliminación de México, Raúl Rangel afirma: ‘Esta generación está para grandes cosas en el futuro’

La Selección Mexicana se despidió de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras caer 3-2 ante Inglaterra en un dramático e intenso partido de octavos de final disputado en el Estadio Azteca, de Ciudad de México. A pesar de jugar con un hombre más durante gran parte del encuentro por la expulsión del inglés Jarell Quansah al minuto 54, el conjunto dirigido por Javier Aguirre no logró capitalizar la ventaja numérica.

La derrota caló hondo en el plantel y el entorno del fútbol mexicano, reflejando una mezcla de frustración y un profundo desahogo por lo cerca que se estuvo de romper la histórica barrera de la máxima competencia.

El llanto y el desahogo de Raúl Jiménez

Uno de los momentos más simbólicos y conmovedores del torneo para México ha sido el proceso de Raúl Jiménez. Tras haber vivido momentos de altísima tensión y críticas en los partidos previos del torneo, el delantero del Tri encontró una vía de escape emocional sobre la cancha.

El peso de la historia

Jiménez, quien anotó el segundo gol mexicano por la vía del penal al minuto 69 para acercar al equipo, arrastraba la presión acumulada de tres ediciones mundialistas previas y una constante conversación sobre su cuota goleadora.

Lágrimas en la cancha

Las cámaras captaron la tremenda descarga emocional del atacante, quien rompió en llanto tras sus anotaciones en este torneo, reflejando el alivio físico y mental de un jugador que lo dio todo como anfitrión en un escenario de máxima exigencia. Sus compañeros arroparon de inmediato al delantero, evidenciando que el vestidor compartía esa misma presión extrema.

Un ambiente de desilusión nacional

El impacto de la eliminación se sintió de inmediato en todo el país. En la Ciudad de México, miles de aficionados que se congregaron en las pantallas gigantes instaladas en el Ángel de la Independencia pasaron de la euforia y los cantos de «Sí se puede» a un silencio sepulcral tras el silbatazo final.

A pesar de la caída, el torneo dejó momentos rescatables, como las sólidas actuaciones del joven portero Raúl «Tala» Rangel en la fase de grupos y el fin de una racha de 40 años sin ganar un partido de eliminación directa tras vencer previamente a Ecuador.

Para Rangel, este torneo no debe verse como un fracaso rotundo, sino como el nacimiento de una base sólida para el próximo ciclo mundialista.

Con la madurez que lo caracterizó bajo los tres postes durante la Copa del Mundo, Rangel atendió a la prensa en la zona mixta del Estadio Ciudad de México. Al ser cuestionado sobre el golpe anímico que representa esta eliminación para un plantel que combinó experiencia con rostros nuevos, el arquero fue tajante y lanzó una declaración que busca levantar el ánimo de la afición: