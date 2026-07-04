¡Finalmente casados! Todo sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La pareja se casó en una espectacular e íntima boda en el Madison Square Garden…

La historia de amor más mediática de los últimos años ha tenido su broche de oro. La superestrella del pop Taylor Swift y el tres veces campeón del Super Bowl Travis Kelce contrajeron matrimonio el viernes 3 de julio por la noche en Nueva York, en un evento colosal pero blindado bajo un secretismo absoluto que ya ha sido catalogado como «la boda real de Estados Unidos».

El misterio terminó cerca de las 7:20 p. m., cuando las gigantescas pantallas exteriores del emblemático Madison Square Garden (MSG) en Manhattan se iluminaron con un enorme letrero púrpura que decía: “JusT&T Married!” (¡Recién casados!), al mismo tiempo que la publicista de la cantante, Tree Paine, confirmaba oficialmente la noticia a los medios internacionales.

Un «jardín» secreto custodiado por la policía y sin teléfonos

Aunque el MSG es conocido por albergar partidos históricos de la NBA y conciertos masivos, el recinto fue completamente transformado por dentro. Según asistentes y organizadores, el interior se convirtió en un bucólico e íntimo jardín arbolado.

Para mantener la privacidad de los novios, se implementó un estricto protocolo de seguridad coordinado con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD):

Corte de calles: Se instalaron barricadas y se cerró el tráfico vehicular en los alrededores del recinto.

Se instalaron barricadas y se cerró el tráfico vehicular en los alrededores del recinto. Prohibición de tecnología: A los aproximadamente 1,000 invitados se les prohibió estrictamente el uso de teléfonos móviles dentro de la arena, logrando que no se filtrara ni una sola foto en redes sociales durante la noche.

A los aproximadamente se les prohibió estrictamente el uso de teléfonos móviles dentro de la arena, logrando que no se filtrara ni una sola foto en redes sociales durante la noche. Toldo VIP: Una larga hilera de camionetas blindadas con vidrios polarizados dejó a las celebridades directamente dentro de una enorme carpa blanca en la calle 31, protegida por cortinas negras.

El «Efecto Unión» y los detalles de los novios

Tanto Taylor como Travis (ambos de 36 años) optaron por la alta costura francesa. Ambos vistieron diseños exclusivos de Christian Dior Haute Couture creados por Jonathan Anderson. Swift complementó su look nupcial con joyería de Cartier y zapatos personalizados de Christian Louboutin, el mismo diseñador detrás del calzado de su aclamada gira The Eras Tour.

La pareja decidió romper con el protocolo tradicional de damas de honor y padrinos múltiples. En su lugar, el hermano menor de la cantante, Austin Swift, fungió como su «Man of Honor» (padrino de honor), mientras que la leyenda retirada de la NFL, Jason Kelce, fue el best man de su hermano Travis. Ambos novios escribieron y leyeron sus propios votos matrimoniales.

Una curiosidad que despertó el aplauso de los movimientos laborales fue que el sindicato más grande de EE. UU. (AFL-CIO) felicitó formalmente a la pareja en redes destacando que «todo es mejor en unión», haciendo el juego de palabras debido a que Swift es miembro de sindicatos artísticos (SAG-AFTRA, AFM), Kelce pertenece al de jugadores de la NFL (NFLPA) y el Madison Square Garden es un recinto operado 100% por trabajadores sindicalizados.

Adam Sandler como oficiante y una lista de invitados de lujo

Una de las mayores sorpresas de la noche fue el encargado de casar a la pareja: el famoso comediante y actor Adam Sandler, amigo cercano de los novios (Kelce participó recientemente en la filmación de Happy Gilmore 2). El toque musical de la noche estuvo a cargo de la legendaria Stevie Nicks, mentora de Swift, quien ofreció una presentación especial para los recién casados.

Entre la constelación de estrellas que fueron vistas ingresando al Garden se encontraban:

Mundo del espectáculo: Bradley Cooper, Selena Gomez, Jessica Alba, Beyoncé, Jay-Z, Ice Spice, Fergie, Dua Lipa, Ed Sheeran, Gigi Hadid, Hugh Grant, Ethan Hawke, Camila Cabello, Zoë Kravitz, Karlie Kloss, Mariska Hargitay, Jason Sudeikis, Julia Roberts, Steven Spielberg, Brad Pitt, Laura Dern y Jimmy Fallon , entre muchos otros.

y , entre muchos otros. Mundo del deporte: El histórico mariscal de campo Tom Brady, el entrenador de los Kansas City Chiefs Andy Reid, y sus compañeros de equipo Kareem Hunt y JuJu Smith-Schuster, además del receptor de los Seahawks Cooper Kupp y la estrella del fútbol femenino Abby Wambach.

El festejo comenzó con un cóctel por la tarde, seguido de la ceremonia y una recepción masiva que se extendió hasta las primeras horas del sábado. Como parte de las celebraciones, la pareja anunció donaciones por 26 millones de dólares a diversas organizaciones benéficas en EE. UU., mientras que el icónico Empire State Building se iluminó con un destello azul brillante en honor a las nupcias de la originaria de Pensilvania.