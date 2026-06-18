Reportan hospitalización de Luis Miguel en Nueva York tras cirugía cardíaca

Su pareja, Paloma Cuevas, es su apoyo incondicional…

El hermetismo que siempre ha caracterizado la vida privada de Luis Miguel vuelve a ser el centro de atención internacional. Según una exclusiva de la revista española Semana, el cantante de 56 años se encuentra internado en el prestigioso hospital Mount Sinai de Nueva York, un referente mundial en cardiología, luego de haberse sometido a una intervención quirúrgica de alta especialidad en el corazón.

A pesar de la delicadeza del procedimiento realizado hace unos días, los primeros reportes indican que la evolución del «Sol de México» es notablemente positiva y transcurre bajo los parámetros planeados por los especialistas.

De mantenerse este ritmo de recuperación, el entorno del artista prevé que podría recibir el alta médica en el transcurso de esta misma semana.

Paloma Cuevas: El apoyo incondicional en el hospital

En congruencia con su habitual política de bajo perfil, ni el cantante ni sus familiares han emitido declaraciones oficiales. Sin embargo, se ha dado a conocer que la diseñadora española Paloma Cuevas reorganizó por completo su agenda profesional para permanecer a su lado en todo momento, liderando el estricto protocolo de cuidados y acompañamiento durante su estancia hospitalaria.

Cabe destacar que a mediados de mayo ya habían circulado rumores en México sobre un bache en la salud del intérprete, los cuales fueron desmentidos en su momento por clubes de fans. No obstante, la reciente confirmación de la prensa europea confirma que el bache médico era real y requería atención de urgencia.

Aunque el historial público de Luis Miguel no registraba antecedentes cardiovasculares, la alta exigencia de este tour, sumada a factores biológicos propios de la edad (donde condiciones como la hipertensión o el desgaste arterial son comunes), habrían detonado la necesidad de la cirugía.