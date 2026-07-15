Sinergia Global Biofarmacéutica: Cuba y Rusia sellan alianza de USD 113 millones en biotecnología aplicada…

En lo que representa uno de los movimientos económicos y científicos más ambiciosos entre ambas naciones en la última década, Cuba y Rusia formalizaron la creación de «Sinergia Global Biofarmacéutica», su primera empresa mixta en el sector biotecnológico. El proyecto arranca con una inyección inicial de 11 millones de dólares, pero contempla una proyección de inversión total que ascenderá a los 113 millones de dólares en sus fases de desarrollo.

La alianza estratégica busca conectar la experiencia científica y el portafolio de patentes de la estatal cubana BioCubaFarma con el capital, la capacidad de escala industrial y las startups del principal centro de innovación tecnológica de la Federación Rusa.

Los pilares del portafolio médico

La nueva entidad se enfocará en el codesarrollo, producción y distribución de terapias avanzadas para enfermedades complejas y oncológicas. Entre los fármacos cubanos de alto valor agregado que liderarán esta transferencia tecnológica destacan:

Heberprot-P: Tratamiento de reconocimiento internacional para la cicatrización de úlceras de pie diabético, clave para reducir las tasas de amputación.

Tratamiento de reconocimiento internacional para la cicatrización de úlceras de pie diabético, clave para reducir las tasas de amputación. CIMAvax-EGF: Vacuna terapéutica de patente cubana dirigida al tratamiento del cáncer de pulmón.

Vacuna terapéutica de patente cubana dirigida al tratamiento del cáncer de pulmón. Jusvinza y Hebermin: Medicamentos enfocados en la regeneración de tejidos (quemaduras) y el control de procesos inflamatorios severos.

-Cuba y Rusia crearon una empresa biofarmacéutica conjunta, para combatir dos cánceres… 😃

-¿Cómo que dos cánceres, a qué te refieres? 🤔

-Al cáncer de los tumores… y al de las sanciones ilegales 😉 pic.twitter.com/cj2qiKn3iC — ¡Ahí les va! (@ahilesvainfo) July 14, 2026

A cambio, el acuerdo contempla un flujo recíproco: la transferencia de biotecnología caribeña hacia territorio euroasiático se compensará con el registro y la introducción de medicamentos rusos de última generación en el sistema de salud pública de la isla.