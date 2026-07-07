Bélgica elimina a EE.UU. del Mundial 2026 y desata la polémica al celebrar con el ‘baile de Trump’

Los jugadores belgas se volvieron virales en redes sociales tras festejar su pase a la siguiente ronda imitando los icónicos movimientos de Donald Trump…

La Copa del Mundo 2026 ha vivido uno de sus momentos más virales y comentados tanto en la cancha como en las plataformas digitales. Tras concretar la eliminación de la selección de los Estados Unidos, varios futbolistas de la selección de Bélgica sorprendieron a los aficionados al celebrar su victoria recreando el popular ‘baile de Trump’, un gesto que encendió de inmediato el debate en las redes sociales.

Un festejo que sacudió las redes sociales

El curioso festejo, que emula los icónicos movimientos de manos y cadera del expresidente estadounidense Donald Trump, fue captado por las cámaras de transmisión e inundó plataformas como TikTok y X (antes Twitter) en cuestión de minutos.

Mientras que algunos aficionados locales tomaron la celebración como una provocación directa o una burla política tras la derrota de la escuadra norteamericana, otros usuarios lo consideraron simplemente una tendencia humorística que ya ha sido adoptada por múltiples atletas a nivel global.

Hasta el momento, el cuerpo técnico de los ‘Diablos Rojos’ no ha emitido declaraciones sobre si el gesto fue premeditado o simplemente una reacción espontánea al calor del triunfo que los coloca en la siguiente fase del torneo, dejando fuera al país anfitrión.