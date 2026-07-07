Hija de Omar Chaparro abre su corazón y revela con orgullo que es bisexual

La joven compartió el emotivo mensaje durante entrevista en un podcast…

La actriz e influencer Andrea Chaparro, hija del conductor Omar Chaparro, ha encendido las tendencias en el mundo del espectáculo tras hablar sin rodeos sobre su orientación sexual. Durante su reciente participación en el pódcast ‘Aquí no pasa nada’, conducido por Isabel Fernández, la estrella de ‘Encontró lo que buscaba’ sorprendió a todos al revelar de manera directa y natural su bisexualidad.

“Soy bi”: Una revelación sin complicaciones

La confesión surgió cuando la conductora lanzó una pregunta sobre la orientación sexual de sus invitados, donde también se encontraba el actor Harold Azuara.

“Soy bi”, respondió Andrea de inmediato. Entre risas, Isabel Fernández bromeó diciendo: “Andrea Chaparro completamente en vivo reaccionando a su homosexualidad. Vamos con las caras de su padre”.

Lejos de mostrar incomodidad, la hija de Omar Chaparro explicó que para ella nunca fue un proceso difícil o confuso:

“Yo nunca me cuestioné mi sexualidad, la neta como que siempre salí ahí con niñas y luego con niños, la neta como que me valía”, confesó con total naturalidad, demostrando que desde muy pequeña entendió sus preferencias.

¿Cómo reaccionó Omar Chaparro?

Andrea también aprovechó el espacio para compartir una divertida anécdota sobre cómo reaccionó su famoso padre, Omar Chaparro, ante sus preferencias en el pasado.

La actriz recordó que a los 18 años decidió hacerse un corte de cabello muy corto, un estilo radical que despertó dudas en el comediante mexicano.

Según relató la joven, fue en ese momento cuando el conductor, con la curiosidad lógica de un papá, no dudó en hacerle una pregunta directa sobre cuáles eran sus verdaderas preferencias.