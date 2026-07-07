El desconsolado llanto de Cristiano Ronaldo tras ser eliminado del Mundial y el emotivo mensaje de Georgina Rodríguez

La estrella portuguesa rompió en llanto tras caer ante España, mientras Gio le envió su apoyo incondicional en redes...

El sueño mundialista ha terminado para uno de los astros más grandes del fútbol de todos los tiempos. Tras la dolorosa eliminación de Portugal ante España con un marcador de 1-0 en lo que representaba su última Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo no pudo contener la frustración y rompió a llorar desconsoladamente sobre el terreno de juego, una imagen que ha conmovido al planeta entero y que se volvió viral en segundos.

El apoyo incondicional de Georgina Rodríguez

Aunque la modelo y empresaria Georgina Rodríguez no estuvo presente físicamente en las gradas del estadio para acompañar al futbolista en este duro momento, no tardó en manifestarse públicamente.

A través de sus redes sociales, Georgina compartió un emotivo mensaje de aliento dedicado a su esposo, demostrando una vez más su apoyo incondicional ante la adversidad y aplaudiendo la legendaria trayectoria del astro luso.

«Siempre orgullosos de ti», fue parte del sentir que inundó las plataformas digitales, donde millones de fanáticos de la pareja han reaccionado a las emotivas palabras de la ‘influencer’.

La dolorosa despedida de ‘CR7’ de las citas mundialistas marca el fin de una era dorada en el deporte, dejando claro que, a pesar de la derrota, su familia sigue siendo su mayor refugio.