Hijo de Paulina Rubio podría terminar en un internado

Tras más de una década de guerra judicial en Florida, la tutora legal del menor de 15 años plantea una drástica y neutral solución…

La interminable batalla legal entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera ‘Colate’ ha dado un giro histórico y dramático. Después de más de diez años de duros enfrentamientos en los tribunales por la custodia de su hijo, Andrea Nicolás, de 15 años, el caso enfrenta un escenario sin precedentes: la posibilidad de que el adolescente sea enviado a estudiar a un internado, una medida excepcional sugerida directamente por la tutora legal encargada de velar por sus intereses.

El bienestar del menor por encima de los padres

De acuerdo con expertos en Derecho de Familia, esta drástica alternativa no debe verse como un castigo para la «Chica Dorada» o para el empresario español, sino como una salida neutral ante el desgaste emocional del menor. Los tribunales de Florida priorizan el bienestar y la estabilidad del adolescente por encima de los deseos de los adultos. Cuando los entornos de ambos padres se vuelven conflictivos o perjudiciales debido a una disputa tan prolongada, un internado surge como una opción para proteger al joven de la hostilidad familiar.

Aunque Andrea Nicolás tiene la edad suficiente para comparecer ante la jueza y expresar sus deseos de cara al futuro, los especialistas aclaran que su opinión es valorada pero no vinculante. La decisión final recaerá estrictamente en la jueza del caso, quien basándose en informes psicológicos y sociales determinará si la mejor forma de proteger al hijo de los famosos es, paradójicamente, mantenerlo alejado de ambos.