Susana Zabaleta arremete contra Pedro Sola: ‘Aguas que te van a m4t4r igualito’

La artista lamentó las declaraciones del conductor de Ventaneando sobre los animales…

La actriz y cantante Susana Zabaleta criticó severamente al conductor de televisión Pedro Sola, luego de las polémicas declaraciones que este realizó sugiriendo el envenenamiento de mascotas en espacios públicos.

El conflicto se originó luego de que Sola expresara en televisión abierta su molestia por la presencia de perros en establecimientos comerciales y restaurantes, añadiendo comentarios como «dan ganas de aventar un trozo de carne envenenada» y arremetiendo contra los dueños que pasean a sus mascotas en carriolas.

«Yo cancelaría el mal gusto de decir tus odios… a ver si odias a los perros… entonces va a haber alguien que odia a los homosexuales y te va a matar… córrele hermanito (…) porque donde te encuentres un homofóbico te va a matar… igualito, con un pedacito de carne con veneno y verte sufrir… ¿Has visto a un perro envenenado? ¿Lo dije o lo pensé?»