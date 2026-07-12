El rey Charles III se reencuentra con sus nietos Archie y Lilibet tras 4 años de doloroso distanciamiento

La corona británica ha sido escenario de un momento sumamente emotivo y largamente esperado. El Palacio de Buckingham confirmó que el rey Charles III se ha reencontrado con seus nietos, Archie (7 años) y Lilibet (5 años), a quienes no veía desde hacía 49 meses.

La cita secreta de carácter estrictamente privado ocurrió este viernes (10) en Highgrove House, la residencia favorita del monarca en Gloucestershire, contando también con la presencia de la reina Camila.

Los detalles de una cita bajo máximo hermetismo

El reencuentro pone fin a cuatro años de distanciamiento físico provocados por la tormentosa salida de los duques de Sussex de la familia real y la publicación de sus polémicas memorias. Para lograr este acercamiento, Meghan Markle viajó de forma inminente y secreta al Reino Unido para unirse al príncipe Harry y a los pequeños.

Desde el palacio advirtieron que no se emitirán comunicados ni se distribuirán fotografías del momento, respetando también la firme decisión de Harry y Meghan de no exhibir el rostro de sus hijos, quienes ocupan el sexto y séptimo lugar en la línea de sucesión al trono.

Como detalle entrañable, fuentes cercanas revelaron a la revista inglesa HELLO! que los pequeños aún desconocen que su abuelo es el rey de Inglaterra, pero estaban sumamente entusiasmados por conocerlo, ya que en su última interacción en 2022 eran apenas unos bebés.

El príncipe William se mantiene al margen de la tregua

A pesar de que este encuentro confirma un acercamiento definitivo entre Charles y su hijo menor —superando incluso un reciente malentendido con el alojamiento de Harry en el Palacio de Buckingham—, la paz familiar está lejos de ser completa.

En la ecuación de esta tregua no entra el príncipe William, cuya relación con su hermano Harry sigue completamente rota.