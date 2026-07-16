Ariana Grande y Ricky Álvarez: El inesperado regreso que reescribe ‘Thank U, Next’

La cantante y actriz se ha acercado a su exnovio y exbailarín de apoyo…

Apenas unos meses después de trascender su ruptura con el actor Ethan Slater, Ariana Grande ha decidido darle una segunda oportunidad al amor con un viejo conocido: su exnovio y bailarín, Ricky Álvarez.

Según fuentes cercanas consultadas por TMZ, la pareja ha retomado su relación de forma natural y sin prisa, apostando por la complicidad y la confianza que mantuvieron intactas desde su ruptura en 2016.

Las pistas de la reconciliación

Aunque no hay confirmación oficial, los guiños de la pareja durante la gira Eternal Sunshine Tour han hablado por sí solos:

Escapadas juntos: Fueron captados cenando en Austin, Texas, y compartiendo el fin de semana del 4 de julio en Florida. La gran pista sobre el escenario: Durante un reciente concierto, Ariana alteró la letra de su icónico tema "Thank U, Next". En lugar del verso original dedicado a Ricky, cantó: "we always find our way back" ("siempre encontramos el camino de regreso"), desatando la locura de sus fans.

Del escenario a la fotografía y el amor

Ricky Álvarez entró a la vida de Ariana en 2015 como bailarín de su gira Honeymoon Tour. Tras un año de noviazgo, tomaron caminos separados en el plano sentimental, pero él se reinventó como fotógrafo y director creativo, colaborando nuevamente con ella en la gira Sweetener.

Su excelente relación con la familia de la cantante y el entorno de paz y libertad que Ariana experimenta a su lado han sido los detonantes clave para que ambos decidan escribir, contra todo pronóstico, un nuevo capítulo en su historia de amor.