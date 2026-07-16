Jorge D’Alessio rompe el silencio: desmiente nuevo romance

El cantante prioriza la cordialidad con Marichelo tras su divorcio…

Jorge D’Alessio ha decidido poner fin a las especulaciones sobre su vida amorosa, pocos meses después de confirmar su divorcio de Marichelo Puente.

Abordado por la prensa en el aeropuerto, el actor y músico negó categóricamente los rumores de un supuesto nuevo romance, aclarando que las recientes imágenes en las que fue captado con una mujer corresponden simplemente a una salida entre amigos.

El excuñado de Anahí enfatizó que, aunque actualmente se encuentra soltero, su prioridad absoluta es mantener una relación excelente y cordial con su exesposa por el bienestar de sus hijos.