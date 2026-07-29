Se revela la causa de la muerte de la madre de Ben Affleck tras cumplirse su último deseo

Chris Anne Affleck, madre de los reconocidos actores Ben y Casey Affleck, falleció el pasado 2 de junio de 2026 a los 83 años debido a un paro cardiopulmonar derivado de un adenocarcinoma de páncreas, según revela su certificado de defunción.

La activista y exeducadora falleció pacíficamente mientras dormía en la residencia de su hijo Ben.

Diagnosticada en diciembre de 2025 con un pronóstico inicial de seis meses de vida, Chris logró cumplir su último gran anhelo: presenciar la graduación de preparatoria de uno de sus nietos el 31 de mayo, solo dos días antes de su deceso.

Más allá de la fama de sus hijos, Chris Affleck construyó una destacada trayectoria propia. Graduada de la Universidad de Harvard, ejerció como maestra en la educación pública durante más de 30 años. Tras su jubilación en 2008, volcó su energía al activismo social y político, colaborando en la campaña presidencial de Barack Obama y cofundando proyectos de justicia ambiental y desarrollo sostenible.

Ben Affleck ha destacado en diversas ocasiones la influencia decisiva de su madre en su carrera, recordando con afecto el momento en que lo introdujo en el mundo del cine a través de una directora de casting. A Chris le sobreviven sus dos hijos y sus cinco nietos.