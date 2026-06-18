Lo que comenzó como un secreto a voces en el Super Bowl y sutiles pistas en redes sociales ha terminado por confirmarse de la manera más glamurosa posible.Kim Kardashian y Lewis Hamilton han hecho oficialmente su debut como pareja en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, consolidándose como el romance más mediático y comentado de 2026.

La pareja ya no esconde su amor y se comió a besos a bordo del yate de Alo en Mónaco.

Personas cercanas a Lewis y Kim aseguran que los dos están muy enamorados, y haciendo planes para el futuro.