Sean ‘Diddy’ Combs saldría dos meses antes de prisión tras una nueva modificación en su condena

El rapero cumple condena por dos cargos relacionados con transporte con fines de prostitución…

Por tercera ocasión, la fecha de liberación del rapero y productor Sean «Diddy» Combs ha dado un giro. La Oficina Federal de Prisiones actualizó oficialmente su programación de salida, adelantando su libertad para el 23 de febrero de 2028, lo que reduce dos meses a su última fecha establecida.

Combs fue condenado en julio de 2025 a 50 meses de cárcel tras ser hallado culpable de dos cargos por transporte con fines de prostitución, un veredicto menor tras ser absuelto de los cargos más graves de crimen organizado y tráfico sexual.

Desde entonces, su fecha de salida ha fluctuado: primero se extendió a junio de 2028 por indisciplina penitenciaria, y luego se redujo a abril de 2028 gracias a su participación en un programa de rehabilitación de sustancias.

Aunque la Oficina Federal de Prisiones se negó a dar detalles específicos sobre este nuevo beneficio de 60 días alegando políticas de privacidad, recordaron que los reclusos tienen derecho a apelar y buscar reducciones mediante recursos legales.

Actualmente, el rapero cumple su condena en el Centro Correccional Federal de Nueva Jersey, tras haber sido trasladado desde Brooklyn.