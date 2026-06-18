Los Grammy añaden 5 nuevas categorías para 2027 e incluyen al Pop Asiático

La premiación pasa por una gran revolución musical…

En un movimiento histórico para adaptarse a la evolución de la música global, la Academia de la Grabación anunció la incorporación de cinco nuevas categorías y cambios clave en sus reglas de elegibilidad que entrarán en vigor a partir de la 69ª edición de los Premios Grammy en 2027.

La gran novedad es la creación de Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, un reconocimiento directo al impacto masivo de géneros como el K-pop, J-pop y C-pop. Asimismo, los compositores de música en español tendrán su propio espacio con la terna a Mejor Canción Latina.

Las 5 nuevas categorías oficiales:

Mejor Interpretación de Música Pop Asiático: Para canciones que utilicen lenguajes de este continente.

Para canciones que utilicen lenguajes de este continente. Mejor Canción Latina: Dedicada exclusivamente a premiar el trabajo de los compositores.

Dedicada exclusivamente a premiar el trabajo de los compositores. Mejor Interpretación de R&B en Colaboración o Dúo/Grupo: Separando estos proyectos de los solistas.

Separando estos proyectos de los solistas. Mejor Álbum de Folk Tradicional: Dividiendo el género tras renombrar la categoría previa como Folk Contemporáneo.

Dividiendo el género tras renombrar la categoría previa como Folk Contemporáneo. Mejor Interpretación Vocal de Pop Tradicional: Destinada a estilos clásicos que no encajan en el pop comercial actual.

Además de los nuevos galardones, la Academia flexibilizó la polémica categoría de Mejor Artista Nuevo, permitiendo que un proyecto sea postulado hasta en cuatro ocasiones (en lugar de tres), reconociendo que el desarrollo de los artistas en la era del streaming toma más tiempo.