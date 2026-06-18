Captan a Shakira en una misteriosa cita con el galán mexicano Manuel García-Rulfo

Justo cuando el nombre de Shakira dominaba las tendencias mundiales tras su espectacular presentación musical en la inauguración del Mundial de Fútbol 2026, la barranquillera ha vuelto a paralizar el internet. Esta vez no es por sus movimientos de cadera o por las teorías de si usó una doble en el Estadio Azteca, sino por un inesperado y muy sonriente encuentro en el corazón de Hollywood que huele a romance.

La cantante colombiana fue fotografiada saliendo del exclusivo The Sunset Tower Hotel, en Los Ángeles, la noche del pasado 13 de junio. ¿La sorpresa? No iba sola. A su lado, derrochando complicidad y una enorme sonrisa, se encontraba el cotizado actor mexicano Manuel García-Rulfo, protagonista de la exitosa serie de Netflix The Lincoln Lawyer («El abogado del Lincoln») y la reciente adaptación cinematográfica de Pedro Páramo.

Las imágenes filtradas por el portal de celebridades DeuxMoi muestran a una Shakira relajada y visiblemente contenta, disfrutando de una pausa en los preparativos de su esperada gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la cual arrancará precisamente en la unión americana.

De las canchas a las pantallas: ¿Quién es el nuevo presunto interés de la barranquillera?

A sus 45 años, Manuel García-Rulfo está viviendo el mejor momento de su carrera en Hollywood, sumando a su historial proyectos de alto perfil junto a figuras como Tom Hanks y su reciente fichaje en la franquicia de Jurassic World.

Nacido en Guadalajara, Jalisco, el actor comparte con Shakira un perfil internacional, un fuerte arraigo a la cultura latina y un historial de absoluta discreción con su vida privada.

Hasta hace unos meses, a García-Rulfo se le vinculaba sentimentalmente con la modelo y cantante Audrey McGraw (hija de las leyendas del country Tim McGraw y Faith Hill), una relación de la que se habría separado discretamente a inicios de este 2026. Por su parte, Shakira ha sido el blanco perfecto de las especulaciones desde su mediática ruptura con Gerard Piqué, sumando una larga lista de presuntos pretendientes —desde Lewis Hamilton hasta el actor británico Lucien Laviscount— que la artista jamás confirmó.

Hasta el momento, los representantes de ambas celebridades han mantenido un silencio hermético. Sin embargo, las redes sociales ya dictaron su propio veredicto: los fanáticos de la colombiana celebran verla feliz.