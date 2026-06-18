Muere a los 35 años Daveigh Chase, la inolvidable Samara de ‘El aro’

Daveigh Chase, la actriz estadounidense que marcó una época en el cine de terror al interpretar a la escalofriante Samara Morgan en la película El aro (2002), falleció el martes 16 de junio de 2026 a la edad de 35 años. La noticia fue confirmada por su pareja, Roy Hernandez.

De acuerdo con los reportes médicos iniciales compartidos por su novio, la exestrella infantil falleció a causa de complicaciones de salud derivadas de un cuadro de meningitis y una infección en la sangre, lo que le provocó un choque séptico que causó una falla orgánica masiva.

Chase había sido ingresada en un hospital de Los Ángeles a principios de este mes tras presentar un diagnóstico grave de desnutrición.

Un talento icónico de los años 2000

Aunque millones de espectadores la recuerdan por salir de la televisión con el rostro cubierto de cabello mojado en El aro —papel que le valió el premio a la Mejor Villana en los MTV Movie Awards de 2003—, Daveigh Chase tuvo una versátil y prolífica carrera actoral durante su infancia y adolescencia:

La voz de la inocencia: Prestó su voz en inglés para Lilo Pelekai en el clásico animado de Disney Lilo & Stitch (2002) y para Chihiro en el aclamado doblaje de la ganadora del Óscar El viaje de Chihiro. Libertad Digital

Prestó su voz en inglés para en el clásico animado de Disney Lilo & Stitch (2002) y para en el aclamado doblaje de la ganadora del Óscar El viaje de Chihiro. Libertad Digital Cine de culto: Interpretó a Samantha Darko, la hermana menor del protagonista en la cinta psicológica Donnie Darko (2001). Wikipedia

Interpretó a Samantha Darko, la hermana menor del protagonista en la cinta psicológica Donnie Darko (2001). Wikipedia Televisión: Formó parte del elenco de la serie de HBO Big Love en el papel de Rhonda Volmer. FOX 10 Phoenix

Detrás de las pantallas y tras alejarse paulatinamente de la industria cinematográfica en 2016, la actriz enfrentó años complicados marcados por problemas financieros, batallas personales y distanciamientos familiares en Los Ángeles.

Días antes de su fallecimiento, su pareja había iniciado una campaña de recaudación en la plataforma GoFundMe buscando apoyo para brindarle un entorno seguro y pacífico en sus momentos más críticos.