‘El fútbol nos une, pero el amor ya fue’: Marichelo frena rumores y confirma divorcio de Jorge D’Alessio

Ni los goles de la Selección Mexicana en el Mundial de 2026, ni las nostálgicas postales familiares lograron revivir el fuego. Tras semanas de intensas especulaciones provocadas por un video en el que se les vio disfrutando juntos del debut de México en la Copa del Mundo, Marichelo Puente ha roto el silencio de manera contundente: su divorcio de Jorge D’Alessio es oficial, legal y definitivo.

El rumor de una posible segunda oportunidad cobró fuerza luego de que el líder de Matute compartiera en sus redes un clip familiar donde bromeaba con su ahora exesposa diciendo: «Gracias por invitarme, flaquita», a lo que ella contestaba entre risas con una frase que terminó siendo profética: «El fútbol nos une». Aunque el músico borró el video a los pocos minutos, la mecha ya estaba encendida entre los fanáticos que soñaban con una reconciliación tras 15 años de matrimonio.

Sin embargo, la realidad jurídica y emocional es otra. Cansada del teléfono invadido y de los chismes de pasillo, la hermana de Anahí utilizó una vía directa para aclarar su situación, enviando un mensaje contundente al programa de espectáculos Ventaneando:

«Acabo de ver la noticia, les quiero decir que Jorge y yo ya estamos divorciados y no existe ninguna reconciliación.»

Una ruptura procesada «desde el amor»

El camino hacia la soltería formal no fue abrupto. Comenzó en marzo de este año cuando ambos confirmaron un «distanciamiento» y crisis matrimonial que intentaron sanar, incluso acudiendo juntos a constelaciones familiares en lo que habría sido su aniversario de bodas número 15 el pasado mes de mayo. En aquel momento, la actriz y creadora de contenido dejó clara su postura de madurez: «Está lindo también soltar desde el amor, desde el perdón».

Pese a los rumores de infidelidad que rondaron la separación en los medios de comunicación, la expareja ha decidido blindar su entorno por una razón absoluta: sus tres hijos. Siendo así aseguran que no habrá declaraciones destructivas ni ataques mediáticos, con tal de mantener la estabilidad emocional y apoyo psicológico/terapéutico para sus hijos.

«Existimos exesposos, pero no exhijos», recalcó Marichelo en sus intervenciones previas.

Con los papeles firmados desde hace más de quince días, se cierra formalmente una de las historias de amor más queridas y estables del espectáculo mexicano. Marichelo continúa enfocada en su proceso de sanación personal, demostrando que la madurez y el bienestar familiar pueden pesar mucho más que los contratos nupciales.