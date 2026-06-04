Netflix estrena docuserie con nuevos y polémicos testimonios sobre Michael Jackson

A poco más de dos décadas del mediático juicio penal contra Michael Jackson, la nueva docuserie de Netflix, «Michael Jackson: El Veredicto», ha encendido nuevamente la controversia al revelar testimonios inéditos y material gráfico sobre el entorno íntimo y judicial del fallecido «Rey del Pop».

El proyecto de tres episodios, dirigido por Nick Green y producido por Fiona Stourton, revisita el proceso legal de 2005 en el que el artista fue absuelto de diez cargos relacionados con abuso infantil, ofreciendo un análisis exhaustivo ante la ausencia de cámaras en la corte en aquella época.

La bolsa Nike y las revistas con imágenes de menores

La revelación más impactante de la serie proviene de Vincent Amen, quien comenzó a trabajar para Jackson en 2002. Amen asegura que, durante los registros policiales en el Rancho Neverland, Frank Cascio —asistente y amigo cercano del cantante— le entregó una bolsa de la marca Nike para resguardarla tras haber «limpiado» su propia residencia.

Al abrir la bolsa y filmar el contenido por desconfianza, Amen descubrió una revista con imágenes de niños desnudos y una sección de pedidos de video marcada con círculos negros.

«Le dije: ‘Frank, ¿qué es esta revista?’. Él me respondió: ‘Eso es solo una fase por la que Michael y yo pasamos. Él marcaba los videos que quería, yo los pedía… los veían juntos’», relató Amen, quien no pudo ser confrontado en la producción debido a que Cascio no fue localizado por los realizadores.

Apodos comprometedores y el peso del juicio

Además del material gráfico, Amen exhibió fotografías tipo Polaroid de la familia Arvizo (quienes denunciaron al cantante). En las imágenes se leen dedicatorias escritas a mano que incluyen apodos inusuales hacia el menor Star Arvizo, a quien Jackson presuntamente llamaba «Blowhole». Según el testigo, el uso de sobrenombres obscenos era habitual con los niños que visitaban la propiedad.

Voces clave del proceso legal

Para reconstruir el caso que se originó tras el polémico documental «Living with Michael Jackson» de Martin Bashir, la producción reúne a figuras cruciales de ambas partes del juicio: