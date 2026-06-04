Data Science: cómo prepararse para una carrera clave en la era de la inteligencia artificial

Prepararse bien exige algo más que interés por los datos…

En la economía digital, pocas profesiones concentran tanta atención como la ciencia de datos. La razón es concreta: las empresas ya no solo necesitan almacenar información, sino convertirla en decisiones, predicciones y ventajas competitivas. Esa necesidad se ha vuelto todavía más visible con el avance de la inteligencia artificial. El World Economic Forum señaló en suFuture of Jobs Report 2025que los big data specialists y los perfiles de AI and machine learning están entre los puestos de más rápido crecimiento, y que 86% de los ejecutivos espera que las tecnologías de IA y procesamiento de información transformen sus negocios antes de 2030.

Por eso, prepararse bien para esta carrera exige algo más que interés por los datos. Un programa serio debe cubrir las herramientas que hoy tienen valor real en el mercado: Python, SQL, Machine Learning y nociones aplicadas de IA. En la página de su programa de Ciencia de Datos, TripleTen México describe una ruta de 9 meses que enseña Python, SQL y herramientas de machine learning como scikit-learn y BERT, además de incluir contenidos de deep learning y visión artificial con Keras. El mismo programa se presenta como una formación orientada a transformar conjuntos de datos en decisiones de negocio, no solo a aprender teoría.

Ese enfoque importa porque el mercado premia habilidades aplicables. SQL sigue siendo esencial para extraer, relacionar y consultar datos en bases estructuradas; Python domina gran parte del trabajo de limpieza, análisis, automatización y modelado; y el machine learning añade la capa predictiva que distingue a la ciencia de datos de un análisis más descriptivo. En la guía de carrera de TripleTen, la escuela resume esta diferencia al señalar que el científico de datos combina programación, estadística y conocimiento del negocio para resolver problemas reales, y que utiliza modelos estadísticos, machine learning e inteligencia artificial para predecir y optimizar resultados.

También es una carrera atractiva por su potencial económico, aunque conviene hablar de salarios con precisión. Las referencias salariales para un Científico de Datos Junior en México suelen moverse alrededor de los $25,000 a $35,000 MXN mensuales, dependiendo de la empresa, la ciudad y el nivel técnico. TripleTen, en un artículo de salarios basado en Glassdoor, ubica a un perfil junior en $31,500 MXN al mes. Además, páginas salariales de Glassdoor para roles junior muestran estimaciones cercanas a $25,000 MXN mensuales y rangos típicos que llegan a la franja media de los $30,000 MXN. Como contraste, Indeed publica un promedio general de $19,877 MXN mensuales paradata scientisten México sin segmentar por seniority, lo que ayuda a entender por qué el rango junior debe leerse siempre como una banda orientativa y no como una cifra universal.

Otra señal de calidad en la formación es la metodología práctica. En este campo, un currículum vale más cuando viene acompañado de evidencia. TripleTen afirma que su programa incluye 18 proyectos para portafolio, más de 740 horas de práctica y un proyecto final de predicción dechurnpara telecomunicaciones. También describe ejercicios aplicados en machine learning para texto con TF-IDF, embeddings y BERT, así como una introducción a visión artificial y deep learning. Eso es relevante porque la ciencia de datos actual no se limita a dashboards o reportes: cruza análisis, modelado, lenguaje, automatización y casos de negocio.

Si el lector está valorando una opción formativa, conviene revisar no solo el temario, sino también la conexión entre aprendizaje y empleabilidad. En las preguntas frecuentes de TripleTen México, la escuela afirma que 87% de sus graduados encuentra trabajo en 6 meses o menos. En sus páginas del programa también destaca que la formación es 100% en línea, que puede iniciarse sin experiencia previa y que el estudiante construye un portafolio mientras avanza. Para muchas personas que quieren cambiar de carrera sin pasar varios años en una licenciatura, ese formato puede ser una ventaja real.

En ese contexto, prepararse para data science en la era de la inteligencia artificial significa desarrollar una base técnica sólida y, al mismo tiempo, aprender a resolver problemas de negocio con datos reales. La combinación de Python, SQL, Machine Learning y fundamentos aplicados de IA ya no es un extra: es la base competitiva del perfil. Para quien busca una ruta práctica, flexible y alineada con la demanda actual, unbootcamp de data sciencecon proyectos y foco en empleabilidad puede ser una forma razonable de entrar a una de las carreras más relevantes de la economía digital.