Nuevo documental promete revelar quién ordenó el as3sinat0 de Paco Stanley

A 27 años del asesinato del conductor Paco Stanley, el caso da un giro inesperado con el estreno del documental «Testigos: la verdad tiene voz», un proyecto que promete esclarecer finalmente el crimen ocurrido el 7 de junio de 1999 afuera del restaurante El Charco de las Ranas.

La producción, dirigida por Juan Carlos Uribe y disponible en la plataforma de streaming Reellee TV, basa su narrativa en las declaraciones de dos testigos presenciales que no solo presenciaron el ataque, sino el momento exacto en que se dio la orden directa de ejecutar al presentador.

Revelaciones clave y vínculos con el narcotráfico

Los testimonios centrales provienen de dos exagentes de la policía judicial de Jalisco de la década de los 80, quienes en su momento fueron asignados al cuidado de capos históricos como Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca, y aseguran haber presenciado eventos de alto impacto como el caso de «Kiki» Camarena.

De acuerdo con el productor, estas piezas clave han decidido romper el silencio para limpiar sus conciencias y revelar tres datos fundamentales que habían permanecido en la sombra:

El nombre de la persona que ordenó el asesinato.

El motivo detrás del crimen.

La identidad del sicario que jaló el gatillo.

Exoneración y motivos personales

El documental busca desmitificar la teoría que involucra a Mario Bezares en el atentado. Según Uribe, uno de los testigos tiene como objetivo pedir perdón públicamente a Bezares y a Paola Durante por el año y medio que pasaron en prisión, reafirmando su total inocencia desde el primer día.

Para el productor, el proyecto también tiene un trasfondo personal: su esposa, la periodista Arlette Garibay —quien trabajó estrechamente con Paco Stanley—, fue una de las personas a las que las autoridades intentaron incriminar falsamente en su momento, lo que obligó a la pareja a abandonar el país y radicarse en los Estados Unidos por más de dos décadas.