De la tormenta a la calma: Shakira muy agradecida con Gerard Piqué tras cuatro años de separación

La cantante sorprende al expresar gratitud hacia el padre de sus hijos…

Cuatro años han sido suficientes para que Shakira transforme el dolor de su mediática ruptura en el motor más potente de su carrera. Tras resurgir con el exitoso álbum Las Mujeres Ya No Lloran, una gira internacional repleta de éxitos y su reciente consolidación global al interpretar «Dai Dai» para la Copa del Mundo, la barranquillera atraviesa un momento de plenitud tanto profesional como emocional.

En un giro inesperado que demuestra el cierre de viejas heridas, la cantante colombiana de 49 años se ha tomado un momento para hablar sobre el padre de sus hijos, dejando atrás los reclamos para dar paso a un maduro mensaje de agradecimiento.

Un reconocimiento nacido del amor por sus hijos

Durante una sincera conversación con el diario británico The Times, la intérprete de «Ojos Así» reflexionó sobre el impacto que el exfutbolista tuvo en su destino, enfocándose en lo único que hoy realmente le importa: su faceta como mamá de Milan (13) y Sasha (11).

«Siempre guardaré en mi corazón esa gratitud hacia el padre de mis hijos y por haberme convertido en la madre que soy», confesó la artista.

Shakira no ocultó que la separación significó transitar por su «momento más oscuro», especialmente al ver cómo se desmoronaba el ideal de la familia tradicional que siempre había deseado proteger. A ese golpe emocional se sumó en su momento la enorme preocupación por el delicado estado de salud de su padre, William Mebarak. No obstante, la barranquillera asegura que toda esa carga de sufrimiento la transformó, de forma inesperada, en una mujer mucho más fuerte y sabia.

El amor está descartado: Su carrera y sus hijos son el único motor

A pesar de los constantes romances que la prensa del corazón le ha intentado adjudicar desde que volvió a la soltería, la colombiana fue tajante al asegurar que Cupido no tiene espacio en su realidad actual.

«Mis hijos son mi prioridad, y mi carrera. Curiosamente, estoy enamorada de mi carrera como nunca antes», declaró, añadiendo que además está aprendiendo a disfrutar plenamente de su propia soledad.