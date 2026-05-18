Alarma por la salud de Luis Miguel: Hospitalizado de urgencia en Nueva York

El entorno de Luis Miguel se encuentra en máxima alerta tras revelarse que el legendario cantante mexicano fue ingresado de urgencia en una prestigiosa clínica de Nueva York. Según los primeros reportes difundidos por el programa de espectáculos El Gordo y La Flaca, el intérprete lleva varios días bajo estricta observación médica debido a complicaciones de salud.

La periodista Gelena Solano detalló que «El Sol de México» fue internado desde el pasado lunes 11 de mayo. Aunque el nombre del hospital se ha mantenido bajo estricta confidencialidad por razones de privacidad, se sabe que el complejo cuenta con un equipo de especialistas de primer nivel.

Las alarmas se encendieron cuando fuentes cercanas a la producción señalaron que el motivo del ingreso responde a supuestos problemas cardíacos. Según trascendió a través de la creadora de contenido Jacqueline Martínez (Chamonic), el cantante comenzó a sentirse mal a principios de semana, lo que obligó a una revisión médica inmediata donde se detectó la anomalía cardiovascular.

Paloma Cuevas: Su apoyo incondicional

En este difícil momento, Luis Miguel no está solo. Su pareja, la diseñadora española Paloma Cuevas, se ha convertido en su principal pilar. De acuerdo con los reportes, Cuevas no se ha separado de la cama del cantante «ni un solo momento» desde su ingreso, coordinando los cuidados junto al asistente personal del artista.

Estado actual: El hermetismo alrededor de su evolución es alto, pero los médicos se muestran optimistas. Todo apunta a que, de mantener una evolución favorable, el cantante podría recibir el alta médica en el transcurso de la próxima semana.

La revista ¡Hola! echa por tierra el rumor

Pese a los primeros reportes, en declaraciones exclusivas a la prestigiosa revista española ¡Hola!, fuentes directas del entorno del artista desmintieron categóricamente la noticia.

«No existe ninguna información oficial que respalde ese rumor», afirmaron de forma tajante, calificando el reporte de Solano como una información completamente falsa y asegurando que el intérprete ni siquiera ha pisado un hospital.

Los fans se unen para frenar las Fake News

Dado que Luis Miguel rara vez se pronuncia sobre su vida privada, sus clubes de seguidores oficiales decidieron tomar las riendas para evitar que la desinformación siguiera creciendo.

Pidieron a todas las páginas de fanáticos y medios de comunicación que eviten difundir este reporte, catalogándolo firmemente como fake news.

El parte de tranquilidad: Acompañados de una postal del intérprete de “La Incondicional”, confirmaron de manera rotunda: “El señor Luis Miguel se encuentra en perfecto estado de salud”.