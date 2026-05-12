El renacer de Jamie Foxx: la paternidad llega a los 58 años tras su milagrosa recuperación

La noticia ha corrido como pólvora en las últimas horas…

Exactamente tres años después de aquel fatídico incidente de salud que mantuvo al mundo en vilo durante el rodaje de Back in Action, Jamie Foxx ha vuelto a demostrar que su vida está en una etapa de plenitud absoluta.

Lejos de los hospitales y de la incertidumbre que marcó su 2023, el oscarizado actor se prepara ahora para un papel que no requiere guion pero sí mucha energía: volver a cambiar pañales.

Fuentes cercanas al actor han confirmado que su novia, la empresaria y modelo de fitness australiana Alyce Huckstepp, se encuentra en un avanzado estado de gestación.

La noticia, que ha corrido como la pólvora en las últimas horas, supone el primer hijo en común para la pareja y el tercero para el intérprete de Ray, quien ya es padre de Corinne, de 32 años, y Anelise, de 17.

La historia de amor entre Foxx y Huckstepp ha sido, cuanto menos, cinematográfica. Tras ser vistos por primera vez en el verano de 2022, Alyce se convirtió en el pilar fundamental del actor durante su hermética y delicada convalecencia. Aunque a principios de 2025 los rumores de una ruptura definitiva cobraron fuerza tras un distanciamiento de varios meses, el destino —y quizás la reconciliación sellada en sus cenas habituales en el restaurante Nobu de Malibú— tenía otros planes. La pareja no solo retomó su relación con fuerza el pasado otoño, sino que ahora sella este «segundo asalto» con la llegada de un nuevo integrante a la familia.