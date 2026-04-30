Cristian Castro y Victoria Kühne sellan su romance con una postal en Nueva York

El cantante no oculta su nueva relación amorosa…

El cantante mexicano Cristian Castro ha vuelto a sacudir el mundo del espectáculo al oficializar su relación con Victoria Kühne a través de una romántica fotografía en la Gran Manzana.

Tras semanas de especulaciones la pareja decidió compartir su felicidad en redes sociales dejando atrás los rumores para dar paso a una historia de amor que une el talento pop del intérprete de Azul con la visión empresarial de una de las figuras más potentes de la industria musical actual.

Quién es la mujer que conquistó al Gallito Feliz

Victoria Kühne no es una desconocida en el medio artístico ya que a sus 39 años ostenta una trayectoria impecable como productora, empresaria y cantante originaria de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Líder de Victoria Records: A los 26 años tomó las riendas de la disquera familiar convirtiéndola en un estudio de clase mundial por donde han pasado estrellas de la talla de The Strokes, Morrissey y Rauw Alejandro.

A los 26 años tomó las riendas de la disquera familiar convirtiéndola en un estudio de clase mundial por donde han pasado estrellas de la talla de The Strokes, Morrissey y Rauw Alejandro. Galardonada en los Grammy: Su carrera está respaldada por múltiples nominaciones y victorias destacando su reciente Grammy americano en 2025 y un Latin Grammy en 2024 consolidándose como una de las pocas mujeres productoras en alcanzar la cima de la industria.

Su carrera está respaldada por múltiples nominaciones y victorias destacando su reciente Grammy americano en 2025 y un Latin Grammy en 2024 consolidándose como una de las pocas mujeres productoras en alcanzar la cima de la industria. Formación internacional: Con estudios en Florencia Australia y Los Ángeles la actual pareja de Castro combina una sólida base en canto clásico y teatro musical con una visión moderna de la equidad de género en el arte.

Esta nueva etapa sentimental del cantante mexicano parece haber encontrado un equilibrio único junto a una mujer que no solo comparte su pasión por la música sino que lidera proyectos de alto impacto a nivel global capturando la atención de la prensa internacional por la solidez de ambos perfiles profesionales.