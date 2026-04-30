Este enlace representaría el primer matrimonio para el cantante…

La noticia que circulaba como rumor en las redes sociales finalmente ha cobrado fuerza tras ser confirmada por medios internacionales como People y Page Six. La actriz Zoë Kravitz, de 37 años, y el cantante británico Harry Styles, de 32, se han comprometido oficialmente después de casi un año de relación.

La alerta entre los seguidores de la pareja saltó hace un par de semanas cuando Kravitz fue captada en Londres luciendo un imponente anillo de diamantes en su mano izquierda. Aunque los protagonistas han mantenido su habitual discreción, fuentes cercanas aseguran que el círculo íntimo de ambos no está sorprendido, dada la solidez que ha cobrado su vínculo en los últimos meses.

Un romance internacional y deportivo

Desde que se les vio por primera vez de la mano en Roma en agosto de 2025, la pareja no ha dejado de recorrer el mundo. Han sido fotografiados en Londres, Nueva York y Berlín, ciudad donde la hija de Lenny Kravitz fue vista apoyando al ex One Direction tras completar el maratón.

Pasados sentimentales y conexiones curiosas

Este enlace representaría el primer matrimonio para Styles y el segundo para Kravitz, quien estuvo casada anteriormente con Karl Glusman y mantuvo una relación de tres años con Channing Tatum.

Un detalle que ha llamado la atención de la prensa es la conexión con Taylor Swift. La cantante, quien tuvo un breve romance con Styles en 2012, es una de las mejores amigas de Zoë. Dado que Swift planea casarse este verano con Travis Kelce, es muy probable que los futuros esposos y la estrella del pop coincidan en las celebraciones nupciales que se avecinan.