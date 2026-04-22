Kylie Jenner en el ojo del huracán: demandada por empleada latina

Kylie Jenner enfrenta una batalla legal tras ser demandada por una ex-empleada doméstica, Angelica Vasquez, quien alega haber vivido un entorno laboral hostil marcado por la discriminación religiosa y racial.

Los puntos clave del conflicto:

Hostigamiento sistemático: Vasquez, de origen salvadoreño y fe católica, afirma que desde su llegada en 2024 fue víctima de burlas por su acento, exclusión y humillaciones públicas por parte del personal de confianza de Jenner.

Vasquez, de origen salvadoreño y fe católica, afirma que desde su llegada en 2024 fue víctima de burlas por su acento, exclusión y humillaciones públicas por parte del personal de confianza de Jenner. Explotación y maltrato: La demanda alega que se le asignaban las tareas más pesadas y era obligada a realizar el trabajo de sus supervisoras mientras sufría intimidación constante.

La demanda alega que se le asignaban las tareas más pesadas y era obligada a realizar el trabajo de sus supervisoras mientras sufría intimidación constante. Impacto psicológico: Tras casi un año de servicio, la empleada renunció en agosto de 2025 alegando padecer trastorno de estrés postraumático (TEPT) y cuadros graves de ansiedad.

¿Por qué Kylie es responsable?

Aunque las agresiones verbales directas provienen presuntamente de otras empleadas (Patsy y Elsi), Jenner figura como demandada principal por negligencia. La demandante asegura que la empresaria ignoró repetidamente sus quejas y no intervino para frenar el abuso.

Vasquez busca ahora una indemnización por salarios no pagados, daños emocionales y daños punitivos. Por su parte, fuentes cercanas a la menor de las Kardashian sugieren que la empleada presentaba problemas de asistencia, mientras el equipo legal de Jenner aún no ha emitido una respuesta oficial.