Maribel Guardia comparte el resultado del tatuaje en homenaje a su hijo Julián Figueroa

La actriz compartió el significado detrás del diseño que ahora lleva en su piel…

A tres años de la partida de Julián Figueroa, Maribel Guardia ha conmovido a sus seguidores al revelar el nuevo y profundo vínculo que mantendrá con su hijo: la mirada del joven cantante tatuada permanentemente en su cuerpo.

La actriz y conductora se mostró visiblemente emocionada al presentar esta pieza artística, la cual describe no solo como un homenaje, sino como una forma de sentir que la luz y protección de Julián la acompañan en cada paso.

El diseño, que captura con un realismo impresionante la expresión de los ojos de Figueroa, fue realizado tras un largo proceso de reflexión por parte de Guardia.

Según explicó la artista, la elección del «ojo» simboliza la ventana al alma y la vigilancia amorosa que siente de parte de su hijo desde el plano espiritual.

«Es tener su mirada puesta en mí, dándome fuerzas para seguir adelante», confesó Maribel al describir el impacto emocional que le causó ver el trabajo terminado.