Alex Bisogno denuncia ‘veto’ familiar y restricciones para ver a su sobrina Michaela

El conductor señala a su excuñada, Cristina Riva Palacio, de orquestar una venganza…

Alex Bisogno rompió el silencio sobre la fractura que atraviesa su familia tras los fallecimientos de su madre y su hermano, el icónico conductor de Ventaneando Daniel Bisogno.

En un reciente encuentro con la prensa, Alejandro reveló que mantiene un distanciamiento forzado con su sobrina Michaela, situación que atribuye directamente a las decisiones de la madre de la niña, Cristina Riva Palacio.

Según el comunicador, se enfrenta a una «restricción» que le impide cualquier contacto, algo que calificó como un intento de represalia por sus declaraciones públicas sobre el entorno familiar.

Alex expuso las contradicciones que rodean la privacidad de la menor, cuestionando que, mientras a él se le prohíbe el acceso y la mención de la niña, ella sigue apareciendo en emisiones de televisión nacional. Bisogno detalló que incluso su padre ha tenido que aceptar condiciones estrictas para convivir con su nieta, entre las que destaca la prohibición absoluta de tomar fotografías, revelar su ubicación o permitir la presencia de Alex durante los encuentros.

Pese al conflicto, Alex Bisogno aseguró que no forzará la situación por respeto al bienestar de la menor, confiando en que en el futuro sea ella quien decida retomar el vínculo.

Por ahora, el conductor prefiere mantenerse al margen de disputas legales, subrayando que ha acatado todas las exigencias impuestas por Riva Palacio para no entorpecer los pocos momentos que el abuelo de la niña aún puede compartir con ella.