Alfonso Herrera encabeza el regreso de ‘La Casa de los Espíritus’ en una nueva adaptación televisiva

El actor mexicano asume un rol protagónico en la ambiciosa serie de la obra de Isabel Allende...

Alfonso «Poncho» Herrera continúa consolidando su carrera en la escena internacional al confirmarse su participación estelar en la nueva serie basada en La Casa de los Espíritus, la emblemática novela de realismo mágico de la escritora chilena Isabel Allende.

Este ambicioso proyecto, que será distribuido globalmente a través de Amazon Prime Video, marca un nuevo hito en la trayectoria del actor mexicano, quien se adentra en la compleja genealogía de la familia Trueba para dar vida a uno de los personajes centrales de la trama.

La producción promete una relectura visualmente impactante que explorará las pasiones, el misticismo y los turbulentos cambios políticos que atraviesa una familia a lo largo de varias generaciones en un país latinoamericano sin nombre.

The House of the Spirits, producida por Eva Longoria, se estrena el 29 de abril. También cuenta en el elenco con Dolores Fonzi, Fernanda Castillo, Maribel Verdú.

Herrera, reconocido por su versatilidad en géneros que van desde la acción hasta el drama histórico, ha expresado su entusiasmo por participar en un relato que es considerado un pilar de la literatura contemporánea, destacando la relevancia de contar historias que reflejen la identidad y la resiliencia de la región.

El rodaje de la serie, que cuenta con un equipo creativo de alto nivel, ha generado grandes expectativas entre los seguidores de la obra de Allende y los fanáticos del actor. Esta adaptación busca distanciarse de versiones cinematográficas previas para profundizar en los matices psicológicos y los elementos fantásticos que caracterizan la narrativa original, posicionando a Poncho Herrera como el rostro de una narrativa épica que promete cautivar a la audiencia con su mezcla de drama familiar y crítica social.