Mirada eterna: Maribel Guardia se tatúa el ojo de su hijo Julián a tres años de su partida

En la víspera del tercer aniversario luctuoso de Julián Figueroa, este 9 de abril, Maribel Guardia ha conmovido a sus seguidores al cumplir una promesa muy personal: llevar a su hijo grabado en la piel.

La actriz y cantante costarricense compartió el proceso de creación de un diseño hiperrealista en su antebrazo que captura la mirada del joven cantante.

La elección del lugar no fue casualidad. Maribel acudió al mismo estudio y con el mismo artista que tatuó a Julián en al menos cuatro ocasiones.

«Sentí que tenía que ser él, porque aquí estuvo Julián, platicó con él y eso me hace sentir una conexión más bonita», relató la conductora en sus redes sociales.

El diseño del ojo de Julián tiene un significado doblemente especial; no solo se basó en una fotografía del Instagram de su hijo, que a ella le fascinaba, sino que el propio intérprete de música ranchera llevaba un tatuaje muy similar en el pecho.

Con este gesto, Maribel no solo rinde tributo a la memoria de su hijo, sino también a la pasión que él sentía por el arte corporal, dejando un testimonio visual de su amor que la acompañará de forma permanente.