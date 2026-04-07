Pánico en Florida: El rapero Offset resulta herido tras un tiroteo a las afueras de un casino

Lo que parecía una noche de convivencia relajada con sus seguidores terminó en una escena de violencia para Offset. El exintegrante de Migos fue baleado la noche de este lunes (6) en las inmediaciones del Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida, apenas unos instantes después de haber sido visto posando amigablemente para fotografías con varios fanáticos en el área del valet parking.

De acuerdo con un comunicado enviado por su representante a Page Six, el rapero de 34 años —cuyo nombre real es Kiari Kendrell Cephus— se encuentra actualmente hospitalizado. Aunque el incidente generó una fuerte movilización policial, el equipo del artista confirmó que su estado es estable y permanece bajo estricta observación médica.

La policía del condado de Seminole informó que el tiroteo ocurrió poco después de las 7:00 p.m. y resultó en lesiones para una persona, quien fue trasladada de urgencia al Memorial Regional Hospital.

Según las autoridades, la situación fue controlada rápidamente y dos personas ya han sido detenidas en relación con el ataque.

«La investigación continúa; el lugar es seguro y no representa un peligro para el público», señalaron los oficiales, aunque el motivo del atentado y la identidad del tirador siguen siendo un misterio.

Este episodio de violencia revive los oscuros recuerdos de noviembre de 2022, cuando Takeoff, compañero de banda y amigo cercano de Offset en el grupo Migos, fue asesinado a tiros en un incidente similar.

Además, este suceso ocurre en un momento crítico de la vida personal del rapero. Actualmente, Offset atraviesa un mediático proceso de divorcio de Cardi B, con quien comparte tres hijos. La rapera de «Bodak Yellow» solicitó la separación legal en agosto de 2024 tras casi siete años de una relación marcada por constantes altibajos y acusaciones de infidelidad, citando un distanciamiento definitivo entre ambos.