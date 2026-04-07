Fátima Bosch sepulta los rumores de romance con el hijo de Luis Miguel

La actual Miss Universo México, Fátima Bosch, ha decidido poner un alto definitivo a las especulaciones que la vinculaban sentimentalmente con Miguel Gallego Arámbula, el primogénito de Luis Miguel y Aracely Arámbula. Con una franqueza que desarmó a la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, la reina de belleza de 25 años calificó los rumores como algo fuera de toda realidad, apelando a la evidente diferencia de edad.

«Él es un bebé, es una criatura», sentenció Bosch ante los micrófonos, subrayando que el joven apenas ha alcanzado la mayoría de edad. La modelo no solo negó cualquier vínculo, sino que reveló que ni siquiera conoce personalmente al heredero de «El Sol». Además, aclaró que sus gustos personales siempre se han inclinado hacia hombres mayores que ella, descartando cualquier posibilidad de un idilio con el joven Miguel.

La Inteligencia Artificial como villana

El origen de este escándalo digital fueron unas supuestas capturas de pantalla de conversaciones privadas que se viralizaron en TikTok e Instagram. Al respecto, Fátima fue tajante: «Eso lo hicieron con Inteligencia Artificial. Todo eso es fake».

La Miss Universo lamentó que se utilice la tecnología para vulnerar la privacidad de un joven que siempre ha mantenido un perfil bajo, y confesó sentir «pena» por la situación: «Qué oso, qué vergüenza con el niño».

El frente unido de Aracely Arámbula

Por su parte, Aracely Arámbula no se quedó de brazos cruzados. La actriz salió en defensa de sus hijos, Miguel y Daniel, aclarando que ninguno de los dos posee cuentas públicas en redes sociales.

La actriz enfatizó que cualquier perfil que pretenda ser de ellos es apócrifo y busca suplantar su identidad para generar morbo.