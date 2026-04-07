¿Alejandra Guzmán abuela? Frida Sofía aclara si va a ser mamá

Los rumores empezaron tras imágenes en Instagram…

La polémica volvió a tocar la puerta de Frida Sofía tras la viralización de un video en sus historias de Instagram donde, frente a un espejo y en plena reunión, un misterioso hombre aparecía abrazándola y posando su mano cariñosamente sobre su vientre. El gesto fue suficiente para que las redes sociales estallaran con teorías sobre un posible bebé en camino, pero la intérprete de «Ándale» no tardó en poner los puntos sobre las íes con su característico estilo directo.

Durante la emisión de este lunes 6 de abril en el programa ¡Siéntese Quien Pueda!, el periodista Alex Rodríguez reveló una conversación privada con la cantante, quien desmintió categóricamente tanto el romance como el embarazo. «Ay, qué risa… no», fue la respuesta inmediata de la hija de la Guzmán, quien utilizó un argumento irrefutable para disipar las dudas: su uso de cigarrillos electrónicos.

«¿Cómo voy a estar fumando un vape embarazada?», cuestionó Frida en un audio enviado al comunicador, señalando que su comportamiento actual sería incompatible con una gestación.

Además, fiel a su personalidad irreverente, la artista se mostró más preocupada por su imagen física que por el chisme mismo, lanzando una pregunta que dejó a todos entre risas: «¿Me veo gorda o qué pe…?».

Aunque el video original mostraba una cercanía evidente con el hombre en cuestión, Frida Sofía dejó claro que, por ahora, la cigüeña no tiene planes de visitar la dinastía Pinal-Guzmán.

Con esta respuesta, la joven cierra un capítulo más de especulaciones, dejando en el aire si el caballero del video es simplemente un amigo cercano o un pretendiente que aún no ha sido «oficializado» ante el ojo público.