Tras reencuentro con la madre, hijo mayor de Britney Spears adopta apellido materno

En un movimiento cargado de simbolismo que ha sacudido las redes sociales, Sean Preston, el primogénito de Britney Spears, ha decidido marcar una clara postura en su identidad digital. El joven de 20 años modificó su nombre de usuario en Instagram a «Sean P Spears», omitiendo por completo el apellido de su padre, Kevin Federline, según reportó TMZ.

Este cambio de identidad ocurre tras un fin de semana crucial para la familia en una escapada en yate, donde Sean fue captado en una inusual muestra de afecto público abrazando a su madre.

Aunque su hermano menor, Jayden James, ha mantenido una relación más constante con la estrella del pop, el acercamiento de Sean representa una reconciliación significativa, especialmente después de que el joven se negara a pasar las fiestas decembrinas con ella en California, optando en aquel entonces por refugiarse en Luisiana con el resto del clan Spears.

Un frente unido tras el escándalo

La reconciliación no solo es emocional, sino también un pilar de apoyo ante la adversidad. Sean Preston parece estar cerrando filas junto a la «Princesa del Pop» tras su reciente arresto el pasado 4 de marzo en Ventura, California, bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol.

Fuentes cercanas a la intérprete de Toxic aseguran que tanto Sean como Jayden se han volcado en cuidar a su madre: «La quieren mucho, la apoyan y solo desean que se sienta mejor», declaró un informante a Page Six.

Por su parte, Britney —quien a sus 44 años intenta retomar la estabilidad tras este «incidente inexcusable»— celebró este reencuentro compartiendo videos y mensajes de gratitud en sus plataformas: «¡Pasar tiempo con la familia y los amigos es una gran bendición!».

El cambio de nombre de Sean no es solo un ajuste técnico en una red social; parece ser el sello definitivo de una nueva etapa de lealtad y sanación para los Spears.