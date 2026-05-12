El íntimo ‘cumpleaños doble’ de los Sussex en Disneyland

Este lunes, 11 de mayo de 2026, el «lugar más feliz del mundo» recibió a unos visitantes muy especiales. Los duques de Sussex, Harry y Meghan, decidieron celebrar un triplete de festividades familiares con una escapada mágica a Disneyland, en Anaheim, acompañados por sus hijos, Archie y Lilibet, y la madre de la duquesa, Doria Ragland.

Bajo el sol de California, la familia Sussex se sumergió en una jornada de fantasía que sirvió para unir tres fechas clave en su calendario personal: el séptimo cumpleaños del príncipe Archie (celebrado el pasado 6 de mayo), el próximo quinto cumpleaños de la princesa Lilibet (en junio) y un emotivo homenaje a Doria por el Día de la Madre.

La duquesa de Sussex compartió algunos de los momentos más íntimos a través de sus redes sociales, permitiendo a sus seguidores ver una faceta relajada y puramente familiar.

En las imágenes, se puede ver a una Meghan «estilo California chic» —con camisa blanca, vaqueros y bailarinas— caminando de la mano de Harry por el parque. El príncipe, por su parte, optó por un look casual de polo y gorra gris, mimetizándose con los miles de padres que recorrían las atracciones.

Momentos de princesa y encuentros galácticos

La pequeña Lilibet, que lucía un tierno vestido floral, fue la gran protagonista de los encuentros con personajes. En una de las instantáneas más virales, se ve a la niña abrazando efusivamente a la Cenicienta y conociendo a la princesa Aurora de La Bella Durmiente. Sin embargo, no todo fue dulzura; la familia también tuvo un encuentro con el lado oscuro de la fuerza al cruzarse con Darth Vader y un Stormtrooper, momento en el que Lilibet buscó refugio detrás de su padre entre risas.

Archie, quien ya demuestra ser todo un niño grande a sus siete años, disfrutó de las atracciones clásicas y fue captado jugando al escondite detrás de los pilares del parque bajo la mirada divertida de su madre.

El tributo a Doria Ragland

Uno de los puntos más conmovedores del día fue el protagonismo de Doria Ragland. Meghan compartió un video donde se ve a Mickey Mouse hincando la rodilla para besar la mano de la orgullosa abuela, mientras Meghan reía de fondo.

Esta visita parece haberse convertido en una tradición para los Sussex, quienes ya celebraron el cuarto cumpleaños de Lili en el mismo recinto el año pasado. Para Harry, tal y como confesó en entrevistas recientes, llevar a sus hijos a Disney es una forma de revivir su propia infancia y ver el mundo de nuevo a través de los ojos de la inocencia, lejos de las presiones mediáticas que suelen rodear su vida en Montecito.