El exilio escolar de Andrea Nicolás: la drástica medida para salvarlo de la guerra entre Paulina y Colate

La gélida atmósfera de los juzgados de Miami ha sido, una vez más, el escenario de un nuevo y desgarrador capítulo en la interminable contienda legal que mantienen Paulina Rubio y Nicolás ‘Colate’ Vallejo-Nágera.

Tras más de una década de litigios que parecen no conocer tregua, la última vista oral ha dejado el caso visto para sentencia, pero no sin antes arrojar una propuesta que ha sacudido los cimientos de ambos progenitores: la posibilidad de que su hijo, Andrea Nicolás, sea enviado a un internado neutral para escapar de la onda expansiva del conflicto familiar.

El núcleo de esta última batalla radica en la geografía del futuro del menor. Mientras el empresario español insiste en que su hijo se traslade definitivamente a España para integrarse en el entorno de la familia Vallejo-Nágera —un deseo que, según diversos testimonios, el propio adolescente compartiría—, la «Chica Dorada» se atrinchera en su postura inicial, defendiendo la permanencia del joven en Estados Unidos bajo su custodia directa. Sin embargo, la irrupción de Amber Glasper, tutora legal designada por la Corte para velar por los intereses del menor, ha cambiado drásticamente el eje del debate al describir a un joven profundamente abrumado por la hostilidad sistémica entre sus padres.

La recomendación de Glasper ha sido tajante al sugerir que Andrea Nicolás necesita un espacio de descompresión lejos de la influencia de ambos. Esta propuesta de internamiento surge como una respuesta de emergencia ante lo que la especialista califica de entorno emocionalmente tóxico, una advertencia que ya venía formulando desde años atrás pero que ahora cobra una urgencia renovada. Para la tutora, la estabilidad del joven no depende solo de elegir un país o un tutor, sino de obtener un respiro terapéutico que la dinámica actual de gritos y reproches mutuos le impide tener.

Durante las sesiones, el cruce de acusaciones alcanzó niveles de crudeza alarmantes. La defensa de Colate retrató un hogar marcado por la agresividad verbal en Miami, mientras que el equipo legal de la cantante contraatacó cuestionando la capacidad disciplinaria del padre. Se ventiló ante la jueza un presunto incidente de hurto juvenil en el que, según la versión de la artista, el empresario habría actuado con una permisividad negligente. A esto se sumaron las declaraciones de Vallejo-Nágera sobre presuntas secuelas físicas de su matrimonio, un testimonio que buscaba subrayar un patrón de conducta histórico ante la mirada de la justicia estadounidense.

Tras el cierre de la vista, el silencio mediático se rompió únicamente a través de las redes sociales de la cantante mexicana. Paulina Rubio, en un movimiento de reafirmación pública, emitió un comunicado donde eleva su maternidad a la categoría de misión existencial, asegurando que cada una de sus decisiones procesales está motivada por un amor incondicional y el compromiso con el futuro de su hijo. Mientras tanto, el empresario español ha optado por el retorno a su tierra natal, aguardando en un discreto segundo plano el veredicto de una jueza que ahora tiene en sus manos la difícil tarea de decidir si el destino del joven está en Madrid, en Miami o en el aislamiento preventivo de un centro educativo.