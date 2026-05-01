Despreocupada: Britney Spears reaparece tras salir de rehabilitación

La cantante debe comparecer ante el tribunal en la próxima semana…

La «Princesa del Pop» ha vuelto a ser el centro de atención tras ser captada en su primera aparición pública luego de abandonar el centro de rehabilitación donde ingresó voluntariamente el pasado 12 de abril. Britney Spears fue vista este jueves paseando por Westlake Village y Calabasas, mostrándose relajada y despreocupada, con los pies sobre el tablero de una camioneta Mercedes Benz G-Wagon.

Estado actual y proceso legal

Post-rehabilitación: Fuentes cercanas a la cantante aseguran que se encuentra «muy bien», feliz y entusiasmada por este nuevo comienzo. Aunque ya dejó el centro de tratamiento el miércoles por la noche, se confirmó que continuará con su terapia de manera remota.

Fuentes cercanas a la cantante aseguran que se encuentra «muy bien», feliz y entusiasmada por este nuevo comienzo. Aunque ya dejó el centro de tratamiento el miércoles por la noche, se confirmó que continuará con su terapia de manera remota. Cargos formales: A pesar de su actitud despreocupada, la realidad legal de Spears se complica. Este mismo jueves, la fiscalía del condado de Ventura le imputó formalmente un cargo menor por conducir bajo la influencia (DUI) de alcohol y drogas.

A pesar de su actitud despreocupada, la realidad legal de Spears se complica. Este mismo jueves, la fiscalía del condado de Ventura le imputó formalmente un de alcohol y drogas. Próxima cita en la corte: La cantante deberá comparecer ante el tribunal el próximo 4 de mayo para su lectura de cargos, derivada de su arresto el pasado 4 de marzo, cuando fue detenida tras conducir de forma errática.

Un enfoque en la salud mental

Según los reportes, la decisión de ingresar a rehabilitación fue tomada íntegramente por la propia Britney con el fin de priorizar su salud mental y bienestar general.

Durante este proceso, la intérprete de «Toxic» ha contado con el apoyo de su familia y sus hijos, Sean Preston y Jayden James, con quienes fue vista recientemente disfrutando de un viaje en yate antes de iniciar su tratamiento.