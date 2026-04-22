¿Boda a la vista? El diamante de Zoë Kravitz que confirma su apuesta por Harry Styles

Harry Styles y Zoë Kravitz han desatado una tormenta de rumores de compromiso tras un paseo dominical por la capital británica, donde un imponente anillo de diamantes en la mano izquierda de la actriz acaparó todos los flashes.

Bajo un estilo deliberadamente informal de gorras y gabardinas, la pareja se dejó ver relajada, compartiendo café y gestos de complicidad que refuerzan lo que sus allegados ya daban por hecho.

Según fuentes cercanas a la protagonista de Blink Twice, Kravitz habría confesado a su círculo íntimo que el ex-One Direction es su «alma gemela», asegurando que esta conexión se siente «diferente» a sus relaciones previas con Karl Glusman o Channing Tatum.

La relación, que se hizo pública hace apenas ocho meses, ha avanzado a una velocidad de vértigo. Desde sus primeras imágenes besándose en Roma hasta sus cenas en Nueva York, Styles ha roto su habitual hermetismo, una señal inequívoca de la seriedad del romance.

Aunque sus representantes aún no han confirmado la noticia, el brillo en la mano de Zoë parece hablar por sí solo: tras un historial de romances mediáticos para ambos, el cantante y la actriz podrían estar listos para pasar por el altar.