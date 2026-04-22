Katie Holmes y Joshua Jackson alimentan el sueño de un romance real

El universo de Dawson’s Creek ha sufrido un vuelco emocional que ha dejado a la generación millennial al borde del colapso. Katie Holmes ha encendido las alarmas de romance tras reaccionar positivamente a comentarios de fans que imploran que ella y su eterno compañero de reparto, Joshua Jackson, se conviertan en pareja en la vida real.

El detonante fue una publicación de Holmes celebrando el estreno de «Happy Hours», la película que marca su esperado reencuentro profesional con Jackson en el Festival de Tribeca. «Volver a trabajar con Josh fue un sueño», escribió la actriz, para luego dar «me gusta» a mensajes que sugerían que el matrimonio entre «Pacey y Joey» debería haber ocurrido fuera de la pantalla.

Un vínculo que sobrevive al tiempo

A sus 47 años, ambos actores parecen haber encontrado el momento perfecto para reconectar. Tras el fallecimiento en febrero de su excompañero James Van Der Beek, el elenco parece estar más unido que nunca. Jackson recientemente confesó que, aunque no hablan a diario, su vínculo con Katie es de los más fuertes que posee: «Aparte de tu marido, probablemente no haya otras personas con las que tengas un lazo tan sólido», declaró el actor.

El historial del «Casi»

Pasado compartido: Salieron brevemente entre 1998 y 1999, durante el auge de la serie.

Salieron brevemente entre 1998 y 1999, durante el auge de la serie. Caminos separados: Holmes vivió su mediático matrimonio con Tom Cruise, mientras que Jackson finalizó su divorcio con Jodie Turner-Smith el pasado mayo.

Holmes vivió su mediático matrimonio con Tom Cruise, mientras que Jackson finalizó su divorcio con Jodie Turner-Smith el pasado mayo. Situación actual: Ambos están solteros y demostrando una química pública que no se veía en décadas.

La imagen de los dos caminando del brazo por Nueva York la semana pasada ya era suficiente material para los tabloides, pero la validación directa de Holmes en redes sociales eleva los rumores a otro nivel. ¿Estamos ante el inicio del romance que Hollywood esperó por más de 20 años o es simplemente una brillante estrategia de promoción para su nueva película? Sea como sea, los fans ya han dictado sentencia: es hora de sanar corazones y hacer realidad el guion más esperado de la televisión.